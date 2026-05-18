Famalicão: Gil Dias entra no clube dos centenários

O extremo português cumpriu, frente ao Alverca, uma marca redonda ao atingir o seu 100.º jogo pelo FC Famalicão.

Natural da Gafanha da Nazaré, o jogador registou a sua melhor temporada em termos de contribuição ofensiva, somando quatro golos e oito assistências em 35 jogos realizados, num total de 2506 minutos.

Gil Dias, que foi aposta regular de Hugo Oliveira, cumpre a sua segunda temporada consecutiva ao serviço dos famalicenses, depois de já ter representado o clube na época 2020/2021, então por empréstimo do AS Mónaco.

Recentemente, o treinador famalicense elogiou o atleta, referindo que «pelo jogador que é, já merecia estabilidade».

Ao longo da sua carreira, Gil Dias passou por 12 clubes no futebol sénior, refletindo um percurso marcado pela experiência em vários campeonatos.

O extremo, que também pode ser lateral – esquerdo, tem contrato até junho de 2027, com uma cláusula de 60 milhões de euros, e um valor de mercado segundo dados do transfermarkt de 1.5 milhões de euros.

Tiago Torres