Famalicão: Gil Dias quer regressar às vitórias em Vila do Conde

O Famalicão Made In assinala, durante este mês, dez anos de atividade com várias iniciativas, com o ponto alto a acontecer no dia 22 de outubro, com a realização do Fórum Económico.

A iniciativa, marcada para as 14 horas, na Casa das Artes, é promovida pelo município famalicense e pelo Jornal de Notícias e vai debater as questões relacionadas com a inteligência artificial, a transição digital e a forma como as tecnologias emergentes estão a transformar o contexto empresarial e económico.

O evento, decorrerá sob o tema “Inteligência Artificial e Criatividade. Pode a cópia superar o original?”.

O Famalicão Made In foi criado em 2014 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com a missão de ser um “agente” municipal facilitador da iniciativa empresarial, exponenciando a performance económica do concelho, que exibe o estatuto de terceiro município mais exportador de Portugal.

Valorizar e promover a genética empreendedora, captar novos investimentos e auxiliar empresários e empreendedores no desenvolvimento de projetos empresariais são os principais desígnios deste projeto municipal que, este mês, comemora o décimo aniversário.