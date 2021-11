Famalicão: Gindança celebra esta terça-feira 18.º aniversário

A Academia Gindança celebra esta terça-feira 18 anos de atividade. Tudo começou em 2003 , com um grupo de amigos que simplesmente queriam aprender a dançar, mas ao longo dos anos a “família” cresceu «de uma forma que possibilitou a academia que temos hoje», escreve a direção nas redes sociais.

A Gindança, responsável pelo Famalicão Dança, iniciativa que colocou o concelho no panorama da dança desportiva internacional, está grata «a todos aqueles que surgiram no nosso caminho e que fizeram parte do nosso crescimento e aprendizagem», assinalando que uma equipa técnica capaz e alunos interessados e aplicados fazem da associação o que ela é hoje.