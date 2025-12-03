Famalicão: Gisela João atua na Fundação Cupertino de Miranda a convite da Rusga de Joane

“Melodias de Natal”, um concerto que celebra as tradições vocais do Minho e os cantares dedicados a Maria e ao Menino, inclui a participação de Gisela João, a convite da Rusga de Joane.

A presença da artista cria um encontro único entre tradição, fado e memória coletiva.

Está marcado para o dia 7 de dezembro, domingo, às 18 horas, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, inserido na programação do Município “Famalicão, o Lugar do Natal”.

A Rusga de Joane apresenta um programa pensado especialmente para esta quadra, com novos arranjos, harmonias renovadas e uma abordagem contemporânea ao repertório tradicional de Natal.

Por isso, “Melodias de Natal” promete ser um espetáculo envolvente, inspirado nas polifonias populares que marcam o imaginário minhoto e não só, evocando o ambiente das aldeias, o convívio à volta da lareira e legado musical.