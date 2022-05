Famalicão: GNR apanha homem a conduzir alcoolizado na cidade cerca das 4 da manhã

O presidente da Câmara Municipal reclamou mais e melhores acessibilidades para sustentar «a grande capacidade exportadora do tecido industrial do concelho e da região» e apontou como exemplo a necessidade de uma nova ligação ao concelho vizinho de Santo Tirso, que substitua a travessia existente da ponte da Lagoncinha, em Lousado.

A reivindicação foi lançada esta quarta-feira, no Terminal do Porto de Leixões, durante a iTechStyle Summit, Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário, que reúne um conjunto de players do setor, académicos, investigadores, clusters e agentes de todo o mundo. Aproveitando a presença do Secretário de Estado da Economia, João Neves, Mário Passos lembrou que o contributo de Famalicão para a balança comercial nacional regista um superavit de mais de 1000 milhões de euros «e temos a convicção de que com melhores acessibilidades as nossas empresas seriam capazes de criar ainda maior riqueza para o país». O autarca deu, então, como exemplo «a pequena travessia sobre o rio Ave, em Lousado, de ligação ao concelho de Santo Tirso, que está estrangulada na ponte romana da Lagoncinha».

O edil lançou o repto ao Governo para que «neste início de mandato olhe para este território que, com as suas empresas, quer evoluir, ser competitivo, na certeza que com o investimento Portugal sai a ganhar». De resto, Mário Passos garantiu a João Neves que «encontrará na Câmara Municipal um parceiro sempre disponível para ajudar a desenvolver as políticas públicas acertadas e ajustadas às necessidades do território».