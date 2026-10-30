A GNR apreendeu esta sexta-feira, 30 de outubro, 26 artigos pirotécnicos na freguesia de Joane, em Vila Nova de Famalicão.

A ação foi realizada pelo Posto Territorial de Joane, na sequência de uma denúncia sobre a utilização de artigos pirotécnicos por um grupo de jovens menores de idade.

No local, os militares apreenderam oito estalitos da categoria F1 e 18 petardos da categoria F3.

Da ocorrência resultou ainda a elaboração de um auto de contraordenação por posse e utilização de artigos pirotécnicos.

O material foi recolhido pela Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos (EOD) de Braga, que realizou a respetiva perícia. O processo será agora remetido à PSP de Braga.