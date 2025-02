Famalicão: GNR chamada para recolher porcos à solta em Delães

Famalicão: Escuteiros de Avidos realizam feira com 10 sopas

O Agrupamento 268 dos Escuteiros de Avidos organiza, no dia 22 de fevereiro (sábado), mais uma edição da sua já tradicional “Feira das Sopinhas”, que vai na 15.ª edição.

O Parque de Merendas de Avidos, em espaço fechado e aquecido, é o local escolhido.

Arranca às 20h00 e contará com algumas novidades surpresa.

A entrada no evento terá um custo de 5,00€ por pessoa, com direito a provar as 10 sopas disponíveis, acompanhadas de pão e uma bebida. Haverá, ainda, diversos petiscos, produtos regionais e bons vinhos distribuídos pelas respetivas bancas.

Esta atividade tem como objetivo a angariação de fundos para a realização das atividades do Agrupamento ao longo do presente ano escutista.