A GNR de Joane deteve, esta quinta-feira, dois jovens de 20 e 23 anos, por tráfico de droga, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Foram apreendidas 328 doses de canábis e dois telemóveis.

Esta ação decorreu no âmbito de um patrulhamento de proximidade numa zona referenciada pelo tráfico e consumo de estupefacientes; na ocasião, os militares abordaram um veículo com dois ocupantes, resultando da fiscalização a apreensão do material descrito.

Os dois detidos foram constituídos arguidos pela prática do crime de tráfico estupefacientes, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.