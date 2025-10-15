Famalicão: GNR detém duas pessoas em Pedome por tráfico de droga

Segunda-feira, o Comando Territorial de Braga da GNR, através do Posto Territorial de Guimarães, deteve dois homens por tráfico de estupefacientes em Pedome.
A detenção decorre no âmbito de uma denúncia relacionada com o crime de furto no interior de uma residência, ocorrido em Ronfe. Os militares deslocaram-se ao local e realizaram diligências policiais que permitiram identificar e intercetar os suspeitos.
Os indivíduos tinham na sua posse 156 doses de heroína, 36 doses de cocaína, dois telemóveis e 210 euros em numerário, o que motivou a sua detenção imediata.
Adicionalmente, foram realizadas duas buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de 345 doses de heroína; 5 doses de canábis; 4 doses de cocaína;1 970 euros em numerário.
Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão para aplicação das respetivas medidas de coação.