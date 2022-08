Famalicão: GNR deteve condutor de 31 anos por posse de droga

Tripulantes da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim resgataram, este domingo, uma cadela que corria risco de afogamento.

O animal estava em dificuldades para sair da água, tendo sido localizado a 800 metros da costa.

A Sherry (nome da cadela) foi localizada entre a Praia do Esteiro e a Praia de Quião. Depois de retirada do mar foi levada para as instalações da Estação Salva-Vidas onde foi assistida até à chegada dos donos.

Fonte: O Minho

Famalicão: Beagle sem chip de identificação é retirado da A7 em Seide e o dono ainda não apareceu Já se encontra no Centro de Recolha Animal de Famalicão, o Beagle que este domingo foi recolhido por uma equipa da Ascendi, depois de ter sido encontrado a vaguear pela A7, na freguesia de Seide, nas proximidades da estação de serviço. O cão foi entregue esta manhã aos técnicos do Centro de Recolha Animal, local onde se vai manter nos próximos dias. Uma vez que se trata de um cão de raça, é espectável que tenha dono e, por isso, estão a ser tomadas todas as diligências para que se consiga chegar a ele. Caso o animal não seja reclamado nas próximas semanas, o mesmo poderá ficar disponível para adoção.

Desempregados que não recebem subsídio estão a perder acesso à tarifa social de energia A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias. Segundo o diário, a definição de cliente economicamente vulnerável está a deixar de fora pessoas sem rendimentos. E exemplifica: os desempregados só beneficiam da tarifa social de energia se receberem subsídio de desemprego. Isto significa que quando ficam sem subsídio perdem igualmente o apoio para suportar os custos com gás e eletricidade. Há ainda queixas relativamente à demora no acesso à tarifa por problemas no cruzamento de dados entre os sistemas da Segurança Social, das Finanças e da Direção-Geral da Energia e Geologia (DGEG), e casos de cessação injustificada. Estes casos levaram a Provedora de Justiça a expor a situação ao Ministério do Ambiente, que tutela esta tarifa social, mas o Governo já adiantou que “não estão previstas alterações à legislação”. Notícia completa no SAPO24

Famalicão: Mochila com objetos pessoais desaparece no cemitério de Ruivães, junta de freg. lança apelo Uma mochila com uma série de pertences pessoais desapareceu no cemitério de Ruivães, ao final da manha do último domingo. No interior da mochila estava uma carteira, óculos, telemóvel e documentos médicos de elevada importância. A junta de freguesia de Ruivães recorreu às redes sociais para relatar o sucedido, de forma a sensibilizar quem terá ficado na posse da mochila a devolvê-la. Segundo a autarquia “as pessoas envolvidas encontram-se muito desorientadas, abaladas e a precisar urgentemente da documentação e seus pertences”. Se tem informações sobre este caso deve contactar de imediato a junta de freguesia ou procurar as autoridades locais.

Famalicão: Homem encontrado inconsciente dentro de carro no centro da cidade Um homem foi, na madrugada desta terça-feira, encontrado inconsciente no interior de um automóvel, na Rua Luís Barroso, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. A vítima estava, cerca das duas da manhã, fechada no interior da viatura e, por razões que não foram apuradas, não respondia às pessoas que o encontraram e o tentaram abordar através do exterior. Esta situação motivou a intervenção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses que conseguiram reverter a situação e asseguraram o transporte do homem para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.