Famalicão: Golaço de Théo Fonseca em Portimão é o melhor de dezembro (c/vídeo)

No jogo desta quinta-feira, na receção ao SC Braga, foi fixado um novo marco na história do FC Famalicão no principal campeonato de futebol nacional. O golo do venezuelano Jhonder Cádiz, na cobrança de uma grande penalidade, aos 62 minutos, foi o 400.º do clube na divisão maior.

Esta contabilidade começou na distante época 1946/1947 e num jogo com muitos golos. Nessa altura, na jornada inaugural do campeonato, no duelo com o Sporting Clube de Portugal a história começou a ser escrita logo no primeiro minuto. Álvaro Pereira abriu o ativo e ganhou, nesse instante, o direito a fazer parte da história do emblema famalicense, por ter sido o autor do primeiro golo de sempre no principal campeonato nacional de futebol.