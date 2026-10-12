O FC Famalicão perdeu, esta segunda-feira à noite, por 1-4, na receção ao Alverca, em jogo da 8.ª jornada da I Liga.
Depois de Chiquinho ter colocado os visitantes em vantagem, aos 14 minutos, Víctor Rofino restabeleceu a igualdade aos 39, de cabeça, na sequência de um canto.
Na segunda parte, o Alverca voltou a marcar por Figueiredo, aos 56 minutos, e Vivaldo Semedo, aos 77. André Vidigal, de grande penalidade, fixou o resultado final em 1-4, aos 83 minutos.
Com esta derrota pesada, os famalicenses voltam a desperdiçar pontos em casa, perante um adversário que foi mais eficaz na segunda parte.