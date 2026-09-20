Depois da goleada, 0-4, imposta ao Nacional da Madeira está aí uma pausa na I Liga, de três semanas, sem competição, mas com várias seleções no ativo. Nesse período, o treinador do Famalicão, Carlos Carvalhal vai trabalhar com um plantel “desfalcado” pela chamada de vários jogadores – seis no total – às seleções dos seus países. O último, é o avançado grego Georgios Koutsias, chamado à seleção sub-21 da Grécia. O avançado do Futebol Clube de Famalicão, que bisou na partida deste sábado, foi selecionado para as três últimas partidas da fase de qualificação para o Campeonato da Europa ante Geórgia (26 se setembro), Letónia (1 de outubro) e Irlanda do Norte (6 de outubro). Koutsias anda de pé quente e, em sete partidas, já marcou em cinco ocasiões.

Também anunciada este domingo, é a chamado do defesa Pedro Bondo para representar a Angola no arranque da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações. O defesa esquerdo é um dos jogadores chamados pelo selecionador Aliou Cissé para os jogos com o Egito (25 de setembro) e Malawi (6 de outubro), referentes ao Grupo de apuramento para a maior competição africana de seleções.

Mathias de Amorim vai para os sub-21 portugueses; Tamás Szucs para a seleção principal da Hungria, para jogos do Grupo B da Liga das Nações; Víctor Rofino foi chamado pela Guiné-Bissau para partidas de qualificação da CAN; e Umar Abubakar, cuja ação ofensiva foi determinante no empate contra o Sporting, vai, pela primeira vez à seleção principal da Nigéria, para jogo de preparação com a Rússia, nos primeiros dias de outubro.