No primeiro jogo da segunda volta do campeonato nacional de futebol feminino, o FC Famalicão venceu, 2-1, o líder e reduziu a diferença para o primeiro lugar, à distância de 2 pontos. Na chuvosa tarde deste sábado, no campo de treinos do Estádio Municipal, o conjunto de Paulo Silva levou a melhor sobre o Clube Albergaria, com o destaque individual para Maria Gaspar, autora dos dois golos famalicenses. A jogadora é a melhor marcadora da prova (duas séries), com 8 golos em 6 jornadas.

Publicidade

A avançada abriu o ativo aos 7 minutos e colocaria novamente o Famalicão na frente do marcador, aos 78 minutos, depois da equipa visitante ter empatado, aos 75 minutos. O Clube Albergaria terminou o jogo reduzido a 10 unidades, após expulsão de Jéssica Gonçalves, aos 72 minutos.

Publicidade

O Clube Albergaria continua a liderar a fase regular da zona norte, com 15 pontos, mas o Famalicão está a apenas dois pontos de distância. Recorde-se que os três primeiros de cada série (norte e sul) vão disputar o título nacional e subida à Liga BPI.