Famalicão goleia (0-6) e reduz diferença para o play-off de manutenção

Na antepenúltima jornada da Liga BPI, o Famalicão venceu, 0-6, o Vilaverdense, o último da classificação.

Com este resultado, e beneficiando da derrota, 2-1, do Estoril em casa do Damaiense, o conjunto famalicense está no décimo lugar, com 17 pontos, a um das estorilistas, que ocupam a posição que dá acesso ao play-off de manutenção.

Na próxima jornada, as famalicenses recebem o Damaiense, confronto muito importante para as contas finais do principal campeonato nacional feminino.