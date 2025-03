Famalicão goleia AVS em casa (4-1)

Na jornada 20 do nacional da segunda divisão de hóquei em patins, o FAC recebeu e venceu, 4-2, a Oliveirense B. Com esta vitória a equipa de Miguel Viterbo mantém o terceiro lugar, com 41 pontos, a cinco do segundo (CD Póvoa) e a oito do líder (Carvalhos).

Na partida entre o Famalicense e a equipa B da Oliveirense, os golos de Inigo Artacho, com dois, Carlos Dias e Gonçalo Barbosa fizeram o marcador final.

Na próxima jornada, o Famalicense visita a USC Paredes.