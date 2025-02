Famalicão goleia e lidera fase de subida da 2.ª divisão de futsal

A décima segunda edição da “Semana T” do Centro Social e Paroquial de Brufe decorre entre os dias 21 e 27 de fevereiro. Do programa consta, por exemplo, as “Conversas com Valores”, uma tertúlia com o tema ‘O que nos une? Reflexão sobre valores e solidariedade no tempo presente” que terá lugar no primeiro dia, na Biblioteca D. Jorge Ortiga, com início às 21h15. São oradores José Dionísio, da Fundação Primavera, e André Vieira de Castro, da Fábrica de Chocolate Not Guilty.

No domingo, dia 23, entre as 12 e 13 horas, há serviço de take away. As encomendas devem ser feitas até esta quinta-feira. A ementa contempla lombo assado, acompanhado com batata, arroz e salada mista e papas de sarrabulho. Haverá ainda uma feira de doces. Os recipientes são disponibilizados pela organização. Ainda neste dia, às 9h45, há uma eucaristia.

A “Semana T” prossegue no dia 24, às 15 horas, com um convívio intergeracional; prossegue, no dia seguinte, à mesma hora, com um workshop, para na manhã do dia 26 se celebrar o aniversário da instituição. Na tarde do último dia decorre mais um workshop.