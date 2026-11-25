Na jornada 12 da Liga Next Gen, campeonato para equipas sub-23, o FC Famalicão aplicou uma goleada, 5-1, ao Gil Vicente. Na partida disputada na tarde desta quarta-feira, no Estádio Municipal, marcaram Mathis Jangeal (20’), Lamine Beye (51’), Anis Ghzizal (55’), autogolo (60’) e Enzo Barros (89’).

Com esta vitória, os comandados de Marco Alves somam 20 pontos e ocupam a sexta posição, a seis do líder da primeira fase, o Sporting. Na próxima semana, 30 de novembro, o Famalicão visita o Benfica que soma 14 pontos.

Recorde-se que o campeonato está a ser disputado por 20 equipas e, no final da 1.ª fase, apenas as 8 primeiras vão lutar pelo título nacional.