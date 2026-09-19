O Famalicão conseguiu, este sábado, a primeira vitória da época, ao golear o Nacional por 4-0, na Madeira, em jogo da 7.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa famalicense entrou forte e resolveu praticamente o jogo na primeira parte. Koutsias abriu o marcador aos 7 minutos, antes de Sorriso bisar, aos 13 e 67 minutos. Pelo meio, Koutsias voltou a marcar, aos 40 minutos, colocando o resultado em 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, Sorriso voltou a faturar e fechou a goleada em 4-0.

Com este resultado, o Famalicão soma finalmente os três pontos, depois de quatro empates e duas derrotas nas primeiras seis jornadas.