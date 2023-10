Famalicão: Golo aos 90+7 dá vitória e segundo lugar à Oliveirense

As equipas famalicense tiveram sortes distintas na terceira jornada do nacional de hóquei em patins. O Riba d’ Ave/Sifamir venceu, 10-3, o Carvalhos, enquanto que o FAC perdeu, 4-5, com o Murches.

Na vila de Riba d’ Ave a equipa da casa chegou ao intervalo a vencer, por 2-1, mas na segunda parte tratou de cavar uma considerável diferença no marcador, chegando aos 10-3 finais. Pedro Silva, Gustavo Pato (3), Pósito, Dani, Rémi, Artacho (2) e Folhetas foram os autores dos golos.

Também este sábado, o FAC foi surpreendido pelo Murches que se adiantou no marcador, obrigando o conjunto famalicense a correr atrás do prejuízo. Ao intervalo os visitantes já venciam, por 2-4. Na segunda parte, apesar da reação do FAC, o Murches fechou o jogo em 4-5.

Com estes resultados, o Riba d’ Ave/Sifamir soma os primeiros pontos, enquanto que o FAC continua sem pontuar.

Na próxima jornada, Oliveirense e Tomar são, respetivamente, os adversários de famalicenses e ribadavenses.