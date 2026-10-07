O júnior famalicense, Gonçalo Costa, terminou o contrarrelógio no Campeonato da Europa na 21.ª posição. Na prova disputada esta quarta-feira, último dia dos europeus que decorrem na Eslovénia, Gonçalo teve um percalço com a viseira do capacete, situação que provocou alguma perda de tempo, talvez determinante para conseguir um melhor resultado.

O Campeonato da Europa de Ciclismo começou no passado sábado e no primeiro dia o jovem ciclista foi 19.º na prova de fundo, em juniores.

Recorde-se que o ciclista famalicense esteve recentemente no Campeonato do Mundo de Estrada UCI, que se realizou em Montreal, no Canadá. Na prova de fundo foi o melhor português ao terminar na 55.ª posição e no contrarrelógio terminou na 33.ª posição, apesar de alguns problemas físicos.