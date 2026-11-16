Este domingo, em Calafell, Espanha, os ‘dragões’ levaram a melhor sobre CE Lleida (7-1) na final e arrecadaram a terceira WSE Continental Cup. No FC Porto pontifica o famalicense Gonçalo Alves, capitão de equipa, e autor de um dos golos da final. Os restantes foram marcados por Rafa, Carlo di Benedetto (3), Telmo Pinto e Hélder Nunes.

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Depois da vitória em 1986/87 e em 2023/24, o FC Porto torna-se a segunda equipa portuguesa a vencer por três vezes a Taça Continental, juntando-se ao Benfica, com o FC Barcelona a ser o recordista, com 18 troféus. E Gonçalo Alves, no Porto desde o ano 2015, acrescenta mais um título ao já vasto currículo desportivo.