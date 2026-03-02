Concelho, Desporto

Famalicão: Gonçalo Alves convocado para a Taça das Nações em Hóquei em Patins

O famalicense Gonçalo Alves, jogador do FC Porto, está convocado para representar a seleção de Portugal na 70.ª edição da Taça das Nações que se realiza entre 1 e 5 de abril, na Suíça.

O selecionador nacional Reinaldo Ventura anunciou, esta segunda-feira, o lote de convocados que vão representar o país.

Naquela que será a sua estreia como selecionador nacional, Reinaldo Ventura não esconde a sua ambição, sublinhando que «desta participação espero, como eu disse no dia da minha apresentação, vencer. Temos de entrar em todas as competições com esta ambição de vencer sempre».

A seleção nacional reúne para estágio, no Luso, de 28 a 31 de março. Fase importante para preparar a equipa. «Espero também ter uma noção muito mais clara daquilo que é a capacidade que os atletas têm de jogar em equipa e de formar um grande grupo, que são logicamente fatores muito importantes numa seleção», revelou no dia da convocatória.

O primeiro jogo de Portugal, no dia 1, às 18 horas, é frente à Suíça; no dia 2, às 20h30, defronta a França e no dia 3, às 20 horas, encontra a Espanha.

Famalicão: Depois do Arouca, Famalicão tem dois jogos ao sábado (às 15h30)

O FC Famalicão já tem dia e hora para as jornadas 26 e 27 da Liga Portugal Betclic. Depois da receção ao Arouca, esta sexta-feira, às 20h15, a jornada 26, em Guimarães, com o Vitória SC joga-se no dia 14 de março (sábado), às 15h30.

Depois, a jornada 27, também às 15h30, é no dia 21 de março (sábado), no Estádio Municipal, com o Nacional.

Famalicão: Alex Ryu Jitsu juntou mais de uma centena em curso sobre defesa pessoal

Mais de 150 atletas das várias academias Alex Ryu Jitsu participaram, no passado sábado, no Curso Intensivo de Técnicas de Defesa Pessoal de Rua. No complexo desportivo de Vale São Cosme, a iniciativa teve como formadores os elementos da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, sob coordenação do Mestre Geral Alexandre Carvalho, coadjuvado pelos mestres Manuel Cunha, Laurindo Azevedo, Carlos Ramos, Alcides Ribeiro, Luís Faria e Mikael Azevedo.

Alexandre Carvalho (10º Dan), fundador do estilo marcial Alex Ryu Jitsu, iniciou o curso da parte da manhã, desenvolvendo técnicas de defesa pessoal com mão nua, contra ataques de pernas e punhos dos adversários e, ainda, técnica de defesa pessoal contra agressor armado, com imobilizações.

De seguida, o curso foi ministrado pelos restantes mestres que desenvolveram técnicas contra os ataques mais comuns que se verificam no quotidiano, transmitindo a sua sabedoria aos que participaram neste evento, para estarem mais preparados para a sua proteção e autodefesa.

A homologação do curso foi feita pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu através de certificados emitidos pelo Mestre Geral Alexandre Carvalho.

 

Famalicão: PS propõe mais apoio financeiro aos bombeiros e à Cruz Vermelha

O Partido Socialista propõe que a Câmara Municipal delibere atribuir 9 mil euros mensais, durante 10 meses, às três corporações de Bombeiros do concelho e ao Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa. Seria uma medida excecional, de cariz financeiro, com o objetivo de contribuir «para o equilíbrio dos seus orçamentos e investimento em meios de socorro e equipamentos de proteção».

Com esta medida, o PS defende «um reforço claro do apoio municipal às entidades que, diariamente, asseguram o socorro, a emergência pré-hospitalar, o transporte de doentes e a proteção de vidas humanas no concelho. É imperioso que se encontrem formas de compensação ao esforço no cumprimento da sua nobre função», afirmou Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão.

O Partido Socialista (PS) de Famalicão apresentou esta proposta na última reunião de Câmara. No documento, os vereadores do PS sublinham que as corporações de bombeiros e os próprios bombeiros «são reconhecidos pela sociedade civil como de elevado interesse público, seja no transporte de doentes, na prevenção e combate a incêndios e socorro de feridos». Destacam também, de forma semelhante ao das corporações de bombeiros, a ação da Cruz Vermelha Portuguesa, com a diferença de a sua ação incidir na vertente de socorro de feridos e transporte de doentes.

Famalicão: ARTIS conquista prémios internacionais e vai a três finais mundiais

Mais de 40 alunos da ARTIS, com idades entre os 8 e os 17 anos, conquistaram prémios em três das mais prestigiadas competições internacionais de dança, garantindo ainda o convite para as finais mundiais em Houston (Texas), Dublin e San Sebastián.

Aconteceu entre 13 e 22 de fevereiro, no Global Dance Open (Braga), na Dance World Cup (Porto) e no Youth America Grand Prix (Lagoa). Competições onde a escola alcançou lugares de pódio e distinções especiais em diferentes escalões.

No Global Dance Open, a ARTIS conquistou o 1.º lugar com Mazurka (Grupo Repertório Clássico – Escalão Júnior, coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.º lugar em Solo Contemporâneo (Gonçalo Cândido); o 3.o lugar em Solo Clássico Júnior (Lavínia Martins; 3.o lugar em Solo Clássico Sénior (Dalila Navio). Dalila Navio recebeu ainda o prémio especial Artist of the Globe 2026 Nominee e uma bolsa de estudos para a Joffrey Ballet School, em Nova Iorque.

Na Dance World Cup, a escola arrecadou: o 1.° lugar — Mini Solo Ballet (Maria Pinto); o 1.° lugar – Children Large Group Classical Ballet & Repertoire com Czardas (coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.° lugar – Children Solo Ballet (Lavínia); o 2.° lugar – Mini Small Group Contemporary (coreografia de Frederico Granjo). Prémio de Melhor Coreografia, atribuído pelo júri à peça Czardas de Ana Filipa Costa.

Já no Youth America Grand Prix, a ARTIS alcançou o 3.º lugar em Pas de Deux Contemporary com Wonder (coreografia de David Murta), além de integrações no TOP 6 (Contemporary Pas de Deux) e TOP 12 (Large Ensemble com Non, rien de rien, coreografia de Michael Cassan). O aluno Gonçalo Cândido, que dança apenas há 1 ano, já conquistou 3 bolsas de estudo, uma delas nos EUA: Academy of Dance University of Music & Performing Arts Mannheim – Short Term Scholarship, International Contemporary Masters – Summer Intensive Scholarship, Nashville Contemporary Ballet Program – Summer Intensive Scholarship.

Famalicão: Av. de França cortada ao trânsito esta terça-feira

O trânsito vai estar condicionado esta terça-feira, 3 de março, na Avenida de França, em Famalicão, devido a trabalhos de poda de árvores.

Segundo a informação divulgada, o corte de trânsito vai decorrer entre as 09h00 e as 17h00, no sentido ascendente, no troço entre as traseiras da Escola Secundária Júlio Brandão, junto à Pastelaria Madrugada, e o cruzamento que dá acesso à entrada principal da escola.

Durante este período, a circulação automóvel será desviada pela zona posterior da escola, em direção ao Mercadona.

Famalicão: Crianças das escolas de Outiz e Cavalões vão mimar as mulheres

No próximo domingo, 8 de março, a Associação de Pais de Outiz e Cavalões assinala o Dia da Mulher com uma Feirinha de Doces, entre as 8h30 e as 12 horas, junto à igreja de Cavalões.

No local serão vendidos doces, salgados, bolos, café e outros bens oferecidos pelas famílias de todas as crianças. O objetivo é angariar verbas para as atividades que a associação desenvolve para as crianças ao longo do ano letivo, no caso os alunos das escolas EB1 de Outiz, EB1 de Cavalões e o Jardim de Infância de Outiz.

O certame contempla, ainda, um “miminho” simbólico para todas as mulheres passarem pela feira.