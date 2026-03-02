Famalicão: Gonçalo Alves convocado para a Taça das Nações em Hóquei em Patins

O famalicense Gonçalo Alves, jogador do FC Porto, está convocado para representar a seleção de Portugal na 70.ª edição da Taça das Nações que se realiza entre 1 e 5 de abril, na Suíça.

O selecionador nacional Reinaldo Ventura anunciou, esta segunda-feira, o lote de convocados que vão representar o país.

Naquela que será a sua estreia como selecionador nacional, Reinaldo Ventura não esconde a sua ambição, sublinhando que «desta participação espero, como eu disse no dia da minha apresentação, vencer. Temos de entrar em todas as competições com esta ambição de vencer sempre».

A seleção nacional reúne para estágio, no Luso, de 28 a 31 de março. Fase importante para preparar a equipa. «Espero também ter uma noção muito mais clara daquilo que é a capacidade que os atletas têm de jogar em equipa e de formar um grande grupo, que são logicamente fatores muito importantes numa seleção», revelou no dia da convocatória.

O primeiro jogo de Portugal, no dia 1, às 18 horas, é frente à Suíça; no dia 2, às 20h30, defronta a França e no dia 3, às 20 horas, encontra a Espanha.