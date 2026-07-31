O selecionador nacional, Reinaldo Ventura, anunciou a convocatória de dez jogadores para a GoldenCat e para o Campeonato do Mundo. Entre os eleitos está, mais uma vez, o capitão do FC Porto e natural de Vila Nova de Famalicão, Gonçalo Alves.

A GoldenCat realiza-se entre os dias 17 e 20 de setembro, em Cerdanyola del Vallès. Já o Campeonato do Mundo está agendado para 11 a 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai. A seleção nacional, que não conquista o título mundial desde 2019, integra o Grupo A, juntamente com Espanha, Itália, França e Chile.

O avançado, de 33 anos, que passou pela formação do Famalicense AC, é presença habitual nas convocatórias de Portugal. Ao serviço da seleção nacional conquistou um Campeonato do Mundo, dois Campeonatos da Europa, três Taças das Nações e três GoldenCat.

Pela Seleção Nacional, o hoquista conta com 116 internacionalizações e 122 golos.

Ao serviço do FC Porto, Gonçalo Alves soma 495 jogos oficiais e 471 golos. Antes de representar os dragões, alinhou também pela UD Oliveirense. / / Tiago Torres