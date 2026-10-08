O hoquista famalicense, que na época passada ergueu a Liga dos Campeões, venceu o Dragão de Ouro Modalidades de Pavilhão. A 39.ª edição dos Dragões de Ouro, decorreu na noite desta quarta-feira, no Super Bock Arena, no Porto, e consagrou muitos outros atletas, treinadores e dirigentes do Futebol Clube do Porto.

«Gonçalo Alves é o capitão que ergueu a quarta Liga dos Campeões de hóquei em patins do palmarés portista. Quando está em pista, pode esperar-se sempre o inesperado. É um verdadeiro artista sobre patins, com muitos e grandes golos para uma coleção de luxo», justifica o clube a entrega da distinção.

Gonçalo Alves, de 33 anos, é a referência maior da equipa de hóquei em patins e está no clube portista desde 2015/2016. O hoquista famalicense é, também, internacional português, com 152 jogos e um registo de 203 golos.

Na época passada, no campeonato nacional, Gonçalo Alves foi autor do maior número de assistências – 26 e o terceiro melhor marcador da prova, com 42 golos. Coletivamente, a equipa portista venceu a Liga dos Campeões.