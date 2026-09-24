O avançado do FC Porto é um dos nomeados para o Dragão de Ouro – Modalidades Pavilhão. Gonçalo Alves, de 33 anos, é a referência maior da equipa de hóquei em patins e está no clube portista desde 2015/2016. O hoquista famalicense é, também, internacional português, com 152 jogos e um registo de 203 golos.

Na época passada, no campeonato nacional, Gonçalo Alves foi autor do maior número de assistências – 26 e o terceiro melhor marcador da prova, com 42 golos. Coletivamente, a equipa portista venceu a Liga dos Campeões.

A 39.ª edição dos Dragões de Ouro vai decorrer no dia 7 de outubro, no Super Bock Arena, no Porto.