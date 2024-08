Famalicão: Gonçalo Costa é o primeiro camisola amarela da Volta a Portugal de Cadetes

O FC Famalicão recebe hoje, pelas 20h30, no Estádio Municipal, o Boavista, a contar para a terceira jornada da Liga. A equipa famalicense vai tentar a terceira vitória consecutiva no arranque de temporada, algo nunca conseguido na história do clube que, este mês, celebrou 93 anos de vida.

Sobre este adversário, Armando Evangelista disse, em conferência de imprensa, que o foco é a soma dos três pontos. «Queremos ganhar, queremos ser pressionantes. O Boavista sofreu apenas um golo, o que diz algo sobre a sua qualidade defensiva. São sinais de alerta para o que iremos encontrar amanhã, até porque foram competentes nos dois jogos que realizaram (uma vitória e uma derrota)», afirmou o treinador.

Recorde-se que o FC Famalicão soma duas vitórias, a primeira das quais frente ao Benfica, e ainda não sofreu nenhum golo neste arranque de campeonato e marcou cinco, apesar de ter alterado a sua frente de ataque, com as vendas de Puma Rodríguez e o Cádiz. O treinador frisou que este é o início sonhado e pelo qual trabalharam, «mas são apenas dois jogos e isso ainda não significa nada, apenas seis pontos na tabela».

Este arranque coincide também com o mercado aberto, que significa saída e entrada de jogadores. Recentemente, Luiz Júnior, guarda-redes, foi vendido (12 milhões de euros) e fala-se em Francisco Moura a caminho do FC Porto. Evangelista referiu apenas que o lateral-esquerdo «está feliz, treinou a semana toda, por isso não há razões para não estar na lista de convocados».

Ainda na conferência de imprensa realizada ao final da manhã desta sexta-feira, Armando Evangelista reiterou a confiança no plantel e nos reforços. «É certo que os jogadores que entraram têm características diferentes dos que saíram, mas todos têm valor. Devemos olhar para estes jogadores de forma a tirar o máximo de rendimento», sustenta, mantendo o foco sempre no próximo jogo, sem pensar muito a logo prazo, por causa dos «atropelos».

Normalmente os treinadores não gostam da época de transferências, pela instabilidade que pode criar. Armando Evangelista olha para estas notícias de duas formas: «como uma valorização que pode causar instabilidade ou de forma motivacional. Ter jogadores do Famalicão a serem apontados a grandes clubes é, na minha opinião, uma maneira de motivar o resto do grupo». E é, também, em termos coletivos que olha para a possibilidade de colocar o seu nome na história do clube, como sendo o primeiro a conseguir vencer as primeiras três partidas na I Liga. «Há que tirar proveito disso, sendo um ponto mais para a nossa estratégia de motivação para este jogo».

O encontro entre o Famalicão e o Boavista será arbitrado por David Silva que terá como assistentes Carlos Campos e Nuno Manso, enquanto João Pinho desempenhará as funções de 4.º árbitro. Na cabine do VAR, Manuel Mota estará responsável pela análise das decisões, assistido por Andreia Sousa como AVAR.