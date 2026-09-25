Esta quinta-feira, o ciclista famalicense, ao serviço da Seleção Nacional, foi o melhor português ao terminar na 55.ª posição a prova de fundo, no escalão júnior. Gonçalo Costa terminou a 7m33s do vencedor, depois de 134 quilómetros e 2690 metros de desnível acumulado. Em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o famalicense diz que foi em busca do resultado que ambicionava, «mesmo não estando com as melhores sensações desde o início. No entanto, um mau-estar no estômago nas últimas cinco voltas não me permitiu acompanhar o grupo principal, do qual deixei de fazer parte a duas voltas do final, explica Gonçalo Costa.

Ainda no Campeonato do Mundo de Estrada, a decorrer no Canadá, Gonçalo Costa também fez o contrarrelógio. Na prova que decorreu na passada terça-feira, o famalicense terminou na 33.ª posição. Após a prova de 20,3 quilómetros, concluída em 27:03.75, Gonçalo relatou que o percurso, muito plano, não o favorecia «Além disso, não consegui fazer a melhor preparação possível para este Campeonato do Mundo devido a uma queda que sofri há pouco tempo».

Foto: Reprodução site Federação Portuguesa de Ciclismo/Eliot Siegers – elitophotos