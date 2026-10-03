Na manhã deste sábado, no Campeonato da Europa de Ciclismo que se realiza na Eslovénia, até ao dia 7 de outubro, o jovem ciclista famalicense foi 19.º na prova de fundo. Gonçalo Costa foi o segundo melhor português em juniores, superado por Guilherme Santos, que foi décimo sétimo.

Gonçalo volta a competir no contrarrelógio no último dia da competição, 7 de outubro.

Recorde-se que o ciclista famalicense esteve, na semana passada, no Campeonato do Mundo de Estrada UCI, que se realizou em Montreal, no Canadá. Na prova de fundo foi o melhor português ao terminar na 55.ª posição e no contrarrelógio terminou na 33.ª posição, apesar de alguns problemas físicos.

No Campeonato da Europa de Estrada, Portugal estará representado nas categorias de Elite, Sub-23 e Juniores, masculinas e femininas, naquele que é considerado um dos eventos de referência do calendário internacional de ciclismo.

Estão inscritos 900 corredores de 43 países, que irão competir, ao longo de quatro dias de provas, pelos títulos europeus de Fundo e Contrarrelógio Individual, bem como nas Estafetas Mistas de Juniores e Elite.