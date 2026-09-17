O ciclista famalicense é um dos escolhidos para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Estrada UCI, que se realiza em Montreal, no Canadá, na próxima semana. Gonçalo Costa, que pedala pela Decathlon CMA CGM Juniors Team, vai disputar o contrarrelógio, na terça feira, dia 22 de setembro, e a prova de fundo, na quinta-feira seguinte, com a extensão de 134 km.
Gonçalo Costa é o atual campeão nacional júnior de contrarrelógio, que ganhou em julho passado, quando em 2025 foi vice-campeão de CRI e campeão nacional de fundo.
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