Gonçalo Ferreira, atleta do FC Porto, sagrou-se campeão europeu sub-15. O Gonçalo é aluno do Agrupamento de Escolas D. Maria II, em Gavião, frequentando a turma C do 9.º ano.

A escola, em nota enviada à imprensa, refere que «mais do que uma conquista desportiva, este título representa a enorme capacidade de esforço e resiliência do Gonçalo. Ser um atleta de alta competição exige uma rotina intensa de treinos e viagens, tornando o desafio de conciliar a prática desportiva com as responsabilidades escolares numa verdadeira prova de superação».

De regresso às aulas, o Gonçalo conta agora com todo o apoio dos seus professores e colegas de turma para recuperar os momentos de avaliação em atraso, «demonstrando que a escola e o desporto podem caminhar lado a lado no percurso de sucesso dos nossos jovens».

A Eurockey Cup Sub-15 decorreu no Pavelló Municipal d’Esports, de Lloret de Mar, em Espanha, e terminou com a formação portista a erguer o troféu.