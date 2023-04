Famalicão: Gonçalo foi segundo e Joana terceira na Taça de Portugal

Na segunda jornada da fase de apuramento de campeão da pró-nacional da AF Braga, o Ribeirão goleou, 5-0, em Amares, e assumiu a frente da classificação da série 2, com 29 pontos, mais três que o Sandinenses que perdeu, 3-1, com o Prado, equipa que os ribeirenses recebem na próxima jornada.

Na série 1, o Joane saiu derrotado, 2-0, na deslocação ao reduto do Vieira e caiu para o terceiro lugar, com 25 pontos, atrás do seu adversário, com 26 pontos, e do Ponte que é o novo líder, com 27 pontos depois da vitória, 1-0, sobre o Forjães. Na próxima jornada, a formação joanense recebe o Ponte.

Na mesma divisão, fase manutenção, série 1, a AD Ninense empatou sem golos com o Mascotelos. A equipa de Mário Jorge continua na frente, com 19 pontos, e na próxima jornada joga em casa do Serzedelo, que perdeu, 3-1, com o Cabreiros.

Na série 2, Fernando Fontão, que substituiu Tiago Cunha no comando técnico, estreou-se na Oliveirense com uma goleada, 5-0, sobre o Porto D´Ave. A equipa de Oliveira Santa Maria lidera a sua série com 20 pontos, e na próxima jornada joga em casa do Celoricense que nesta jornada empatou, 2-2, com o SP d´Arcos.

Na 1.ª divisão, série C, jogou-se a 21.ª jornada e o Operário foi apanhado no topo da classificação, após a igualdade, 1-1, com o Fradelos. A equipa de Mões soma 42 pontos, os mesmos do Urgeses que venceu, 4-1, o Ruivanense. Ainda nesta ronda, o S. Cláudio perdeu, 4-3, com o Gondifelos e o Delães B dividiu os pontos, 3-3, com o Ronfe B. Na classificação, o Fradelos soma 28 pontos e é oitavo, seguido do Ruivanense, com 25, do Gondifelos, com 22, Delães B, com 12, e S. Cláudio, com 10 pontos. Próxima jornada: Gondifelos-Águias Negras Tabuadelo, Ruivanense-S. Cláudio, S. Cristóvão-Delães B, Nespereira-Operário e Fradelos-Polvoreira.