O famalicense Gonçalo Santos assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, clube onde joga há uma década. Um vínculo que deixa satisfeito o jovem atleta. «Um dia muito especial por ver o esforço recompensado». Manifestou, ainda, o desejo de «continuar a trabalhar para que possam surgir mais oportunidades», disse.

Recorde-se que o jovem avançado, de 16 anos, iniciou o seu percurso de dragão ao peito em 2017, tendo passado por todos os escalões de formação. Integra, agora, o plantel de sub-17, campeão nacional na época 2025/26.

Gonçalo Santos, ao serviço dos juvenis, contribuiu com quatro golos em 17 jogos para a conquista do título, sob o comando do treinador José João.

O seu palmarés na formação portista inclui também o título de campeão nacional da Segunda Divisão de iniciados, ganho em 2023/24 pela equipa de sub-14. Nessa temporada, o avançado destacou-se com 15 golos e sete assistências. No ano seguinte, já nos sub-15, esteve diretamente envolvido em 18 golos, em 34 partidas.