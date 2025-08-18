Concelho, Desporto

Famalicão: Gonçalo Santos chamado à seleção nacional

O avançado famalicense, que representa o FC Porto, foi chamado para um estágio da seleção nacional sub-16 que vai decorrer entre os dias 25 e 27 de agosto na Cidade do Futebol.

Gonçalo Santos teve a sua primeira chamada a trabalhos da seleção nacional a 13 de maio deste ano.

Para este estágio, o selecionador Filipe Ramos chamou 24 jogadores que terão pela frente várias sessões de treino.

Famalicão: Três jogadores na seleção nacional sub-17

O FC Famalicão reforça a presença na seleção nacional sub-17. Depois das chamadas de Lamime Fawler e Filipe Magalhães, o clube recebeu agora a convocatória de Afonso Rodrigues para o estágio que a equipa das Quinas está realizar até terça-feira.

O defesa central chegou ao Famalicão na época 2023/24 para os sub-15; atualmente joga pelos sub-17 que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão.

Famalicão: Casas de banho do cemitério de Riba d’Ave já estão prontas e disponíveis para uso

A Junta de Freguesia de Riba d’Ave anunciou que as casas de banho do cemitério local já estão concluídas e disponíveis para utilização.

Segundo a autarquia, os espaços contam com “dispensadores de papel higiénico, sabonete líquido, baldes do lixo, piaçabas e secador de mãos”.

A Junta pede à população “o maior zelo pelo espaço”.

Famalicão: PS critica envolvimento de diretor de escola na campanha de Mário Passos

O Partido Socialista de Famalicão veio a público criticar um post divulgado a 16 de agosto nos meios digitais da Coligação Mais Ação Mais Famalicão e no perfil do candidato à Câmara Municipal.

Em causa está uma mensagem do diretor do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, José Moreira, que, “nessa mesma qualidade, faz um apelo político ao voto, no âmbito das Eleições Autárquicas 2025”, denuncia o PS em comunicado.

A estrutura socialista acusa o atual executivo de “usar a força que a democracia lhes concedeu para bem do povo e de Famalicão, mas que continuam a usar para seu proveito próprio”.

O PS afirma ainda não compactuar com “a pressão que Mário Passos, Augusto Lima e Pedro Oliveira têm promovido para que dirigentes e colaboradores de relevantes instituições educativas, desportivas, culturais e sociais venham a público com vídeos semelhantes a este”.

A coordenadora da Secção de Famalicão, Alexandra Moreira, apela aos cidadãos para que “não tenham medo, não se deixem vergar por um poder que procura ser absoluto” e convida o candidato Mário Passos a “parar com a pressão e realizar uma campanha elevada, justa e transparente”.

O partido garante, se eleito, assegurar às instituições “os meios justos e necessários para a realização da sua missão sem exigir, jamais, qualquer retorno político-partidário”.

A título preventivo, o PS vai pedir parecer à Inspeção-Geral da Educação e Ciência e à Comissão Nacional de Eleições.

Famalicão: CTT assumem problemas na entrega do correio nas últimas semanas

Depois das queixas de vários moradores de Famalicão sobre atrasos na entrega de correspondência, os CTT confirmam que têm existido dificuldades operacionais nas últimas semanas. À Cidade Hoje, empresa explica que a situação resulta de ausências imprevistas que coincidem com o período de férias.

Apesar destes constrangimentos, os CTT asseguram que a distribuição do correio prioritário foi sempre garantida. Acrescentam ainda que já foram aplicadas medidas adicionais para reduzir o impacto sentido pelos clientes e para manter a qualidade e continuidade do serviço.

Em resposta enviada à nossa redação, os CTT lamentam os transtornos causados à população famalicense.

Famalicão já vende bilhetes para o jogo com o Gil Vicente deste domingo

O Estádio Municipal de Famalicão recebe este domingo, às 15h30, o primeiro duelo minhoto da temporada 2025/26. O Futebol Clube de Famalicão mede forças com o Gil Vicente, em jogo da 3.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes já estão à venda: custam 5 euros para sócios (quota 7 regularizada) na Bancada Placard.pt e 10 euros para público em geral. Podem ser adquiridos na Loja Oficial ou online.

No dia do jogo, a bilheteira abre às 13h30 e as portas do estádio às 14h00.

Famalicão: Tem material para o lixo? Ecocentro móvel chega a Landim esta terça-feira

O ecocentro móvel chega esta terça-feira a Landim, onde ficará estacionado na Avenida São Brás, junto ao ecoponto, de 19 a 26 de agosto.

Neste equipamento de recolha seletiva pode colocar para reciclagem resíduos diversos que não devem ser depositados nos ecopontos tradicionais, como lâmpadas, pilhas, tinteiros, roupa, vidros e espelhos, entre outros.