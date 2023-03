Famalicão: Gonçalves de Oliveira tem novo livro

O pediatra Gonçalves de Oliveira tem um novo livro. A obra – “Doze palavras em lições rimadas” – é apresentada na tarde do dia 25 de março, às 15 horas, na Associação Gerações, em Famalicão.

Com ilustrações de Romão Figueiredo e edição do Diário do Minho, a livro será apresentado por Mário Martins, presidente da direção da Gerações.

Gonçalves Oliveira é um reconhecido pediatra, sendo-lhe, também, elogiadas as suas ações solidárias e participação cívica.

Em 2017 foi condecorado pelo Presidente da República, com a Comenda de Benemerência, um reconhecimento ao pediatra que ao longo de décadas dedicou a sua vida à solidariedade, apoiando os mais desfavorecidos

Em outubro de 2020, José Gonçalves de Oliveira foi homenageado no momento em que cessou a sua atividade como diretor do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão. O tributo foi feito pelos seus pares a que se associou o Município, na altura presidido por Paulo Cunha.