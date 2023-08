Famalicão: Governo avança com expropriações de terrenos para a nova ponte sobre o Rio Ave

Está fechado o cartaz da décima segunda edição do Sarau Cultural Terras de Vermoim. A iniciativa decorre nos dias 15 e 16 de setembro, numa organização da Associação Moinho de Vermoim.

Depois de ter desvendado, esta quinta-feira, a programação do primeiro dia, a AMVE anunciou hoje o programa para o segundo dia. Às 17 horas há uma Caminhada Colorida Solidária, a favor do IPO, e uma hora depois os mais novos serão animados com a música do Prof. Idalécio. A noite está reservada para o desfile de moda, que terá animação da Academia Sara Salazar, seguindo-se a música com as cantoras Susana Araújo e Carolina Ceia.

A edição deste ano decorre junto ao pavilhão municipal e no primeiro dia há música com Os Amigos do Moinho, às 21 horas, seguindo-se o concerto da banda Saia, às 22h15.