Famalicão: Governo investe mais de 1,6 milhões na esquadra da PSP

A quarta jornada da Liga Revelação, fase de apuramento de campeão, disputou-se esta quarta-feira, com a equipa sub-23 do Famalicão a perder, por 1-0, com o Braga.

Na partida disputada ao final da manhã, no Estádio de Barreiros, na vila de Joane, o único golo foi apontado aos 48 minutos, por Edgar Braga.

Ainda com um jogo para disputar nesta ronda (Benfica-Estrela da Amadora), que determinará alterações classificativas, a equipa treinada por Rui Tomé, pelo segundo jogo no comando técnico, soma quatro pontos, a cinco do líder… o Braga.

A próxima jornada está marcada para 28 de fevereiro, com os famalicenses a jogarem em casa do Estoril, segundo classificado, com 7 pontos.