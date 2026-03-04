Concelho, Desporto

Famalicão: GR Gavião celebra, sexta-feira, 51 anos

Na próxima sexta-feira, 6 de março, o Grupo Recreativo de Gavião celebra o seu 51º aniversário.
Para assinalar esta data, há bolo e o tradicional cantar dos parabéns, com a presença de atletas, dirigentes, associados e amigos da associação.
O aniversário decorre na sede do clube, no Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião. Recorde-se que o espaço foi inaugurado, precisamente no dia 6 de março do ano passado, por ocasião das comemorações dos 50 anos que incluíram, por exemplo, uma gala e a edição de uma revista comemorativa.

Famalicão: Procissão dos Santos Passos em Landim

Na tarde do dia 15 de março, a paróquia de Landim realiza a procissão dos Santos Passos. Acompanhada pela Banda de Música das Caldas das Taipas, a procissão sai às 14 horas e, trinta minutos depois, em frente à capela do Senhor dos Santos Passos, tem lugar o Sermão do Encontro.

A procissão, com cerca de 150 figurados, segue pelo itinerário habitual, terminando com o Sermão do Calvário, em frente à igreja.

Famalicão: Boas e más notícias para Hugo Oliveira

Justin de Haas, Pedro Bondo e Gustavo Sá cumpriram castigo no jogo de domingo, em Vila do Conde, e podem regressar ao onze famalicense na noite desta sexta-feira, na receção ao Arouca. Esta é a boa notícia. A má, é que Hugo Oliveira vai voltar a mexer no onze. Não pode contar com Tom van de Looi e Sorriso, que completaram, no mesmo jogo, a série de cinco amarelos.

Estas ausências podem chamar à titularidade Antoine Joujou ou Romeo Beney, para o lugar de Sorriso; ou Pedro Santos, Gonzalo Pastor e Marcos Peña para substituírem Tom van de Looi.

«Não ficamos menos capazes por termos jogadores castigados. Temos um plantel muito competitivo e de qualidade. Trabalhamos com todos os jogadores da mesma maneira e todos sabem o que têm de fazer», mencionou o treinador Hugo Oliveira, sobre as três ausências em Vila do Conde. Sobres estas, o discurso será, por certo, o mesmo.

O FC Famalicão recebe na noite desta sexta-feira o Arouca, partida marcada para as 20h15, no Estádio Municipal.

Famalicão: Primeiro “museu” do circo em Portugal pode ser instalado no concelho

Famalicão poderá vir a ter o primeiro Centro de Memória do Circo Português. O concelho famalicense surge como local estratégico para acolher este espólio, no âmbito de uma parceria que envolve o INAC, o Ministério da Cultura e entidades locais, incluindo a direção do espaço Central Park, que já demonstrou disponibilidade e sensibilidade para acolher o projeto em condições consideradas sustentáveis.

O projeto prevê a criação de uma estrutura especializada, com equipas dedicadas à conservação, restauro e investigação antropológica, assumindo-se como um espaço de referência a nível nacional e internacional. Para além da preservação do passado, o Centro pretende também afirmar o circo como património cultural imaterial em Portugal, um reconhecimento há muito reivindicado pelo setor.

Profissionais e investigadores consideram que não há tempo a esperar face ao desaparecimento progressivo de espólios, arquivos e testemunhos essenciais da história do circo em Portugal. É por isso que famílias históricas como os Chen, os Monteiro e o emblemático Circo Mariano já se encontram em diálogo com o INAC, num esforço conjunto para preservar documentos, figurinos, fotografias e objetos únicos que testemunham gerações de artistas.

Além de famílias de artistas, o INAC recebeu, em novembro passado, o apoio do Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e do subdiretor-geral da DGArtes, Pedro Barbosa. Responsáveis do INAC dizem que, neste momento, o Ministério da Cultura aguarda o posicionamento formal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para que o projeto avance.

Município em contacto com o Ministério da Cultura

Em relação ao desafio, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assume que «acompanha e apoia o trabalho que o Instituto Nacional de Artes do Circo desenvolve, a partir de Famalicão, de promoção das artes do circo contemporâneo». Relativamente ao novo projeto de criação do Centro de Memória do Circo, o Município avança que está em contacto com o Ministério da Cultura para perceber a natureza do envolvimento da administração central neste projeto.

Insólito: Vaca ‘invade’ rotunda de Brufe e fica a pastar

A manhã desta quarta-feira fica marcada por uma situação insólita, na rotunda da N206, em Brufe, Famalicão.

Durante as primeiras horas da manhã, uma vaca invadiu a rotunda e por lá se manteve a pastar.

A situação gerou alguma curiosidade e levou a algum congestionamento do trânsito.

Intervenção urgente deixa algumas zonas de Vale S.Cosme e Telhado sem água esta noite

O fornecimento de água vai estar interrompido esta noite em algumas zonas de Famalicão, devido a uma intervenção urgente numa conduta de abastecimento.

A reparação terá lugar na Rua Senhor dos Bons Caminhos, em Vale São Cosme, sendo necessário proceder ao corte provisório de água entre as 21h00 e as 24h00.

A interrupção vai afetar a Zona de Lamela, em Vale São Cosme, o Lugar da Raposeira, em Telhado, e o Lugar do Pedregal, também em Telhado.

O município apela à compreensão da população para os eventuais incómodos causados.

Criança operada por engano no Hospital de Riba d’Ave

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.