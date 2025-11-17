Famalicão: GR Gavião vai a votos e António Oliveira recandidata-se

O Grupo Recreativo de Gavião vai a votos na noite do dia 15 de dezembro e o atual presidente, António Oliveira, está a preparar uma lista para se recandidatar a um novo mandato.

A Assembleia Geral decorre a partir das 21 horas, no salão do Polidesportivo das Ribeiras, começando com a discussão e aprovação do relatório e contas, seguindo-se a eleição dos novos órgãos sociais para o próximo biénio, a tomada de posse e, por fim, a discussão de outros assuntos de interesse.

Se à hora marcada não estiver presente o número de associados conforme os estatutos, a Assembleia Geral, presidida por Adelino Carvalho, reúne em segunda convocatória trinta minutos mais tarde.

Recorde-se que o clube celebrou este ano 50 anos de vida, comemoração que teve como prenda uma sede – a primeira da sua história -, realizou uma Gala e editou uma revista que evoca a história da coletividade.