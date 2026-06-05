Famalicão: Gracafe promove noite de música e convívio

A Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) reuniu esta sexta-feira, 5 de junho, com o Município e as forças de segurança para analisar medidas que contribuam para reforçar a segurança no centro urbano, em particular no comércio tradicional.

O encontro decorreu na Casa do Empresário ACIF e permitiu definir um conjunto de ações destinadas a reduzir o sentimento de insegurança que se tem vindo a instalar entre comerciantes e população.

A reunião acontece numa altura em que os indicadores oficiais continuam a apontar para níveis de criminalidade controlados no concelho. Recentemente, o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, destacou que Vila Nova de Famalicão apresenta índices de criminalidade por habitante inferiores à média nacional e também abaixo dos registados no distrito de Braga.

Apesar destes dados positivos, os vários intervenientes consideram importante continuar a reforçar a prevenção e a proximidade junto da comunidade, contribuindo para aumentar a perceção de segurança no espaço público e nas zonas comerciais da cidade.