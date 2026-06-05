Na noite de 9 de junho, a partir das 21 horas, a GRACAFE – Associação Cultural de Pedome promove um convívio, na Rua de Faldrães, com atuação de Miguel Riva e Banda.
A associação de Pedome promete ambiente acolhedor, boa disposição e muita música ao vivo. A entrada é livre.
Concelho
Famalicão: Gracafe promove noite de música e convívio
Na noite de 9 de junho, a partir das 21 horas, a GRACAFE – Associação Cultural de Pedome promove um convívio, na Rua de Faldrães, com atuação de Miguel Riva e Banda.