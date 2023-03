Famalicão: GRAL começa na tarde deste domingo a lutar pelo título distrital do INATEL

Este sábado a Câmara Municipal de Famalicão entregou 421 bolsas de estudo aos jovens famalicenses que frequentam o ensino superior. O apoio municipal de cerca de 257 mil euros representou o maior investimento de sempre da autarquia neste âmbito.

A sessão, que já acontece há mais de dez anos, decorreu na Casa das Artes. Os apoios atribuídos para o ano letivo 2022/2023 oscilaram entre os 500 e os 1100 euros. Foram beneficiados 231 jovens com 500 euros, 72 com 600 euros, 5 com 700 euros, 65 com 750 euros, 17 com 850 euros, 2 com 950 euros, 23 com 1000 euros e 6 com 1100 euros.

Importa ainda referir que no ano letivo de 2021/2022 a autarquia atribuiu, no total, 401 bolsas de estudo, num investimento de 243 mil euros. Esta iniciativa tem como objetivo apoiar os estudantes famalicenses e contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.