Famalicão: GRAL convoca atletas de forma original (com o ananás ao contrário)

Famalicenses e visitantes de vários pontos do país são esperados este domingo, no terceiro dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão que decorre na Praça Mouzinho de Albuquerque, com entrada gratuita.

A zona de restauração abre às 12h00 e os stands de artesanato e produtos regionais podem ser visitados entre as 15h00 e as 24h00.

A Tarde de Folclore tem início às 15h00, com as atuações do Rancho Folclórico S. Pedro do Bairro, Rancho Regional de Fradelos e do Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

Cláudia Martins & Minhotos Marotos sobem ao palco às 21h30.