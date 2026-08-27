O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa (GRAL) promoveu, esta época, o regresso do futebol júnior ao clube. Foram três épocas sem este escalão e o regresso vem com um treinador que, enquanto jogador, foi campeão europeu sub-18 e medalha de bronze no Mundial de sub-20, em 1994 e 1995, respetivamente.

Trata-se de Edgar Ribeiro que já treinou clubes dos distritais e, na época passado, foi o diretor desportivo do Vila Real, no Campeonato de Portugal.

Como jogador, Edgar fez toda a formação no F. C. Porto tendo, também, jogado na equipa principal.

«É uma honra poder contar com essa vasta experiência ao serviço da nossa formação», escreve o clube numa publicação nas redes sociais.

Recorde-se que o GRAL, presidido por Ruy Carvalho, é entidade formadora 3 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol.