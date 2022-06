Famalicão: GRAL participa em torneio internacional francês

D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, preside à missa solene campal, que vai decorrer na manhã do dia 13, na Praceta Cupertino de Miranda, no âmbito das festas Antoninas.

É a primeira vez, depois de ter tomado posse da Arquidiocese, em fevereiro passado, que D. José Cordeiro desloca-se à cidade de Famalicão.

A Paróquia de São Tiago de Antas, cuja capela do santo padroeiro do concelho está instalada no seu território, é a responsável pela coordenação de todas as celebrações religiosas em honra de Santo António. Assim, pelas 10h30 do dia 13 sairá da capela a procissão de entrada em direção à praceta Cupertino de Miranda, onde decorre a Missa Solene Campal, presidida pelo Arcebispo Primaz. No final, D. José Cordeiro fará a tradicional bênção do “Pão de Santo António”, que posteriormente será distribuído, através dos serviços municipais, a toda a população.

Da parte da tarde, às 16,30 horas, haverá a recitação do Terço na capela de Santo António, na rua Alves Roçadas, seguindo-se, pelas 17 horas, a procissão em honra de Santo António, que englobará vários quadros bíblicos, os andores de Nossa Senhora da Conceição, S. Tiago e Santo António. A procissão percorrerá as principais ruas da cidade, com início na Rua Alves Roçadas, seguindo pela rotunda da água, rua S. João de Deus, Praça Álvaro Marques, Rua Adriano Pinto de Bastos, Praça D. Maria II (parte norte) e novamente na rua Alves Roçadas. A bênção final será dada em frente da Capela de Santo António.