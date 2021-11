Famalicão: GRAL repudia afirmações da Câmara Municipal

A direção do Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa «repudia» as afirmações produzidas no comunicado da Câmara Municipal de Famalicão relativamente à utilização do pavilhão de Delães e continua a afirmar que «há falta de diálogo da parte do município».

Em comunicado, a direção do clube lembra que a equipa de futsal feminina foi apenas dada a conhecer no dia 24 de julho aquando da inauguração do seu complexo desportivo, pelo que «nunca poderíamos cumprir com o pedido de manifestar interesse na ocupação do pavilhão nas datas de 1 a 15 de julho».

Recorde-se que a Câmara afirmou que as equipas tinham que se inscrever (para ocupação dos pavilhões até 15 de julho). Avança a direção que, na altura do anúncio da criação da equipa, «o presidente em exercício e o vereador de desporto mostraram total disponibilidade para ajudar visto tratar-se de uma modalidade nova no clube».

O GRAL, que continua a dizer que ainda não recebeu uma comunicação por escrito, «lamenta a atitude de quem de direito em proibir a nossa equipa de utilizar o Pavilhão de Delães» e «lamenta a falta de vontade da Câmara Municipal em arranjar uma solução», lembrando que a equipa está a competir e a «defender e a honrar o município». Por isso, «apelamos ao diálogo e à resolução do problema, visto que a equipa vai entrar na segunda semana sem treinar».

Em ação de protesto, no jogo da 5.ª jornada frente ao Nespereira, a equipa permaneceu imóvel em campo, durante um minuto, após o apito inicial do árbitro. A formação adversária, em solidariedade com o clube não atacou, mantendo a bola a circular entre todas.

Ao fim desse minuto, foi pedido um desconto de tempo para a equipa agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade vindas da bancada com cartazes.