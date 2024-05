Famalicão: Grande operação policial com detidos em Pelhe (Calendário)

A Câmara Municipal de Famalicão vai levar à reunião desta quinta-feira, dia 16 de maio, um pacote de ajuda financeira, no valor global de 280 mil euros, para obras em instituições particulares de solidariedade social. Nalguns casos, são ampliações, noutros são edifícios de raiz. Contempla idosos, mas também crianças.

O município justifica o apoio a estas instituições com a necessidade de modernizar a rede de equipamentos sociais, assegurar uma cobertura ordenada do território e valorizar o papel das IPSS na promoção do desenvolvimento social.

Assim, está previsto que o Centro Social da Paróquia de Joane receba 50 mil euros, para comparticipar um equipamento de raiz para residência de idosos, com capacidade para 40 utentes de lar, 60 do serviço de apoio domiciliário e 20 do centro de dia. Uma estrutura integrada no PARES 3.0.

A Socialeloos – Associação Social de Fradelos será um edifício novo com 39 lugares de residência para idosos, 30 utentes de centro de dia, 35 de serviço de apoio domiciliário e 84 de creche, no âmbito de uma candidatura ao PRR. O apoio municipal é de 50 mil euros.

A Engenho também está contemplada, com 40 mil euros, para a ampliação e remodelação do edifício do Centro Social e Comunitário, centro de dia para mais 20 utentes, no âmbito do PARES 3.0.

O Centro Social de Calendário terá um apoio de 50 mil euros para a ampliação da resposta de creche, com capacidade para 42 novos lugares, no âmbito do PRR.

A Mais Plural, de Gavião, recebe 50 mil euros para mais 25 novos lugares da estrutura residencial, 30 do serviço de apoio domiciliário e 26 do centro de dia, também da candidatura ao PARES 3.0.

Uma tranche de 40 mil euros para a ACIP, para a resposta social de CACI – Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão – Casa do Pinheiral, para mais 30 jovens/adultos com deficiência.