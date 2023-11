Famalicão: Grande penalidade «mal assinalada» dita derrota do Ribeirão

Na tarde deste domingo, em partida atrasada da oitava jornada do campeonato de Portugal, série A, o Ribeirão perdeu com a equipa B do Marítimo. O golo dos insulares, na segunda parte, resulta de uma grande penalidade «mal assinalada», lamenta Manuel Monteiro.

O treinador do Ribeirão já «previa um jogo difícil contra uma das melhores equipas desta série», mas diz que os seus atletas fizeram «um jogo competente, com menos situações de golo do que os anteriores jogos, mas, mesmo assim, com duas a três situações que dariam para fazer um ou três pontos», acabando a partida por ser decidida na grande penalidade. «Os jogadores tudo fizeram para ter um resultado diferente, com uma boa atitude, alguma qualidade em alguns momentos, mas sempre competitivos disputando todos os lances para vencer».

Com 10 jogos disputados, os ribeirenses têm 9 pontos e estão no décimo primeiro lugar. Na próxima jornada joga em casa do Montalegre, terceiro da classificação com 16 pontos.