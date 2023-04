Famalicão: Grande Prémio de Atletismo e caminhada solidária em Landim

O perfume das flores já se sente, mas vai intensificar-se entre 12 e 14 de maio no centro da cidade, com a Festa da Flor. A Batalha das Flores é o ex libris do evento e acontece no domingo, dia 14 de maio, pelas 15h30. Vinte e uma associações e instituições famalicenses, com cerca de meio milhar de participantes, vão percorrer as ruas do centro da cidade, espalhando flores e alegria.

O cortejo arranca na Rua Manuel Pinto de Sousa, passa pela Rua Adriano Pinto Basto, Alameda D. Maria II e Rua Lourenço da Silva Oliveira, e termina na rotunda D. Sancho I. O desfile conta com a participação da Associação Amigos do Cavalo, Os Delaenses, Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião, Grupo Infantil e Juvenil Danças Cantares de Joane, Associação Recreativa e Cultural de Antas, Associação Boinas Negras de Vermoim, Associação Unidos de Avidos, Grutaca, Grupo de Teatro Amador Camiliano (Seide S. Miguel), Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, Os Divertidos Grupo de Zés P’reiras (Delães), Clube Bicicletas Antigas de Cavalões, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Confraria de Bicicletas e Motas Antigas de Seide S. Paio, Associação Recreativa e Cultural de Vale S. Cosme, Tusefa, Associação Recreativa e Desportiva Lazer do Ave (Ribeirão), Grupo Etnográfico Rusga de Joane, Centro de Recolha Animal e Banda de Música de Riba D’Ave.

O arranque das festividades é dado com a Feira Grande de Maio, uma feira secular que acontece na segunda-feira, 8 de maio, no parque da Feira Semanal, e que também ganhou o nome popular de ‘Feira das Trocas’, devido ao facto de, quando não havia dinheiro, os produtores e comerciantes efetuarem uma troca de produtos.

Mas há mais iniciativas. Durante todo o fim de semana em que decorre a Festa da Flor, haverá comércio de flores e plantas no topo norte da Praça D. Maria II (Praceta Cupertino de Miranda), com a presença de expositores e vendedores de flores e plantas. Em paralelo, as ruas da cidade estarão decoradas com ornamentações florais, feitas por coletividades culturais e empresas do ramo da floricultura do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A par da Festa da Flor, decorrerá, na mesma praça, uma feira dedicada aos produtos locais e gastronomia, com artesanato, doçaria tradicional, petiscos, produtos hortícolas, entre outros.

A animação de rua estará a cargo dos Swing a Song, nos dias 12 e 13 de maio, e do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), no dia 13, que vão contagiar os transeuntes com a sua boa disposição na Praça 9 de Abril e Praça D. Maria II, entre as 10h00 e as 13h00.

A noite é destinada a concertos na Praceta Cupertino de Miranda. Na sexta-feira, 12, pelas 21h00, sobe ao palco Ângela Silva, que apresentará canções tradicionais, seguindo-se o concerto de João Pires (‘Guarida’), às 22h00. No dia seguinte, será a vez de Sofia Machado encantar os presentes com a sua musicalidade jazzística, pelas 21h00, seguindo-se a atuação da banda folk, Antikua, uma hora depois.

Prossegue no domingo, 14, com teatro de marionetas com bonecas motanka, às 11h00, na Praceta Cupertino de Miranda, e à tarde, pelas 17h30, com a Banda de Música de Riba D’Ave, na Praça D. Maria II.

Para despertar os dotes mais artísticos, durante toda a Festa da Flor, a Praça 9 de Abril vai transformar-se na Praça da Arte ‘En plein air’, com oficinas e dinâmicas ligadas à pintura e cerâmica, ao longo dos três dias da festividade.

Todas as iniciativas têm entrada gratuita. A programação completa da Festa da Flor está disponível em www.famalicao.pt/festa-da-flor-2023 .