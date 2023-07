Famalicão: Grande Prémio de Ciclismo do Minho passa por 19 freguesias do concelho

Famalicão: Centro da cidade com animação até ao final do mês de julho

A instalação artística de Madalena Martins, “Fio Condutor”, que cobre as principais ruas até outubro próximo, não é o único motivo para visitar o centro da cidade. Até ao final do mês de julho, pode apreciar momentos de dança, música e palhaçadas, no âmbito do projeto municipal “Vai à Vila em Festa!”.

No próximo sábado, o Groove Spot, vai ‘agitar’ a Praça D. Maria II e o espaço circundante, com danças urbanas entre as 10h00 e as 13h00; o domingo fica marcado pelo regresso do palhaço Tatu & Cia ao centro urbano, com momentos cómicos e interações com os mais jovens e as suas famílias, nos dias 23 e 30 de julho, entre as 10h00 e as 13h00, e das 17h30 às 19h00.

Da programação consta, ainda, a atuação do grupo musical FamaFriends, quarteto de artistas habituados a fazer animação em navios de cruzeiro, que no próximo domingo, vão partilhar o seu repertório multilingue com os famalicenses na Praça D. Maria II (topo sul), numa atuação que terá início pelas 16h00.

Uma semana depois, dia 30, o Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo (Calendário), o Rancho Folclórico S. Pedro de Bairro e o Grupo Etnográfico ‘As Lavradeiras’ de Santa Maria de Oliveira levam a cultura popular ao centro da cidade, com atuações que terão início pelas 16h00, também no topo sul da Praça D. Maria II.