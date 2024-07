Famalicão: Grande Prémio do Minho acaba em Oliveira Santa Maria

O arranque do 34.º Grande Prémio do Minho para Juniores será dado pela primeira vez em Paredes de Coura, com 98,2km; seguem-se as já consagradas etapas de Guimarães (Azurém), com 83,5km e Vila Nova de Famalicão (Oliveira Stª Maria), com 96km, na última etapa.

A festa do ciclismo júnior decorre de sexta-feira a domingo, com um pelotão de centena e meia de ciclistas em representação de 25 equipas, das quais 14 portuguesas e 11 espanholas.

Esta é uma organização da Associação de Ciclismo do Minho, Federação Portuguesa de Ciclismo, com os apoios das Câmaras Municipais de Paredes de Coura, Guimarães e Vila Nova de Famalicão e as Juntas de Freguesia de Azurém e Oliveira Santa Maria.

Arranca em Paredes de Coura, local onde os grandes candidatos às várias classificações, com duas metas volantes e duas metas de montanha, vão começar a notar-se. Depois, Azurém e Guimarães recebem a caravana velocipédica da prova mais conceituada de estrada da Associação de Ciclismo do Minho com mais montanha, três metas, e duas metas volantes.

Oliveira Santa Maria recebe a etapa decisiva e aquela que consagrará o novo vencedor da tradicional prova minhota. A partida para a derradeira etapa ocorrerá em Vila Nova de Famalicão e terminará em Oliveira Santa Maria, com duas dificuldades de montanha e duas metas volantes a consagrarem duas glórias do ciclismo português, Carlos Carvalho (vencedor da Volta a Portugal de 1959 e “Rei da Montanha” por 4 vezes na Volta a Portugal 1955, 58, 60 e 61) e José Azevedo (Campeão Nacional de Estrada em 1966).

Durante os três dias, com três etapas bem distintas, serão diversas as classificações em disputa, nomeadamente, a classificação geral individual por tempos (Camisola Amarela – Arrecadações da Quintã), por pontos (Camisola Verde –Crispim Abreu, Lda), da montanha (Camisola às Bolinhas – Pavimogege), metas volantes (Camisola Vermelha – i9tex), do melhor júnior de primeiro ano (Camisola Laranja – Auto Terror Premium Automotive), do melhor atleta da Associação de Ciclismo do Minho (Camisola Branca – Força Minho) e por equipas.

foto arquivo